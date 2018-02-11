РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 фев. Жители Подольска могут попробовать заняться боксом на открытой тренировке «Бокс для всех» в фитнес-клубе «Алена» в воскресенье, ее проведут мастера спорта и чемпионы России.

Впервые в Подольске в воскресенье в фитнес-клубе «Алена» высококвалифицированные тренеры проведут открытую бесплатную тренировку по боксу. В 13:00 мужчины, женщины и дети старше 7 лет смогут принять участие в уроке «Бокс для всех».

Тренировку проведут Василий Дударов и Игорь Илюхин. Дударов является мастером спорта России по боксу, выпускником МГАФК, чемпионом Москвы, его тренерский стаж составляет более 10 лет. Илюхин является кандидатом в мастера спорта, чемпионом России, призером международных соревнований, двукратным чемпионом Москвы, чемпионом России среди профессионалов, призером чемпионата СССР, Кубка союза и других состязаний.

Форма одежды для участников должна быть спортивной. В дальнейшем планируется формирование мужских, женских и детских групп. Фитнес-клуб «Алена» находится в Подольске по адресу: улица 50 лет ВЛКСМ, 2.