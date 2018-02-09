РИАМО - 9 фев. Мэр Москвы Сергей Собянин назначил на должность первого заместителя начальника Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) Илью Пырсина, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте мэра столицы.

«Принять Пырсина Илью Анатольевича на государственную гражданскую службу города Москвы и назначить на должность первого заместителя начальника Московской административной дорожной инспекции», - говорится в тексте распоряжения.

С чиновником заключили контракт на 5 лет, добавляется в документации.