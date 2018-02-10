РИАМО (КОРОЛЕВ) - 10 фев. День индийской культуры пройдет в подмосковном Королеве в субботу, мероприятие пройдет с 10:00 до 21:00 в ЦДК имени Калинина, сообщается на странице дома культуры в Instagram.

Праздник организован министерством культуры Московской области и посвящен Году Индии в России.

«Десятого февраля с 10:00 до 21:00 в ЦДК Калинина состоится День индийской культуры в Московской области. Для участия в мастер-классах необходима предварительная запись по телефону: 8(495)516-65-47», – говорится в сообщении.

Гостей ожидают мастер-классы по йоге, индийскому танцу и музыке. Можно будет посмотреть индийское кино и гала-концерт индийского искусства. Вход на праздник свободный.