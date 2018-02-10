РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 фев. Начальник полиции подмосковного Подольска Артур Озеров, назначенный на данную должность в начале текущего года, проведет личный прием граждан в субботу с 10:00 до 13:00.

Начальник полиции УМВД России по городскому округу Подольск, подполковник полиции Артур Озеров, назначенный на данную должность в начале текущего года, 10 февраля проведет прием граждан. Прием будет проходить с 10:00 до 13:00 по адресу: Революционный проспект, дом №84.

Записаться на прием смогут все желающие по телефону: 8(496)763-02-59.