РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 10 фев. Жители подмосковного Дзержинского в субботу смогут принять участие в зимнем фестивале ГТО, они смогут сдать нормы по стрельбе и лыжам, сообщается в группе городской спортивной школы «Орбита» в соцсети «ВКонтакте».

«Зимний фестиваль ГТО пройдет 10 февраля на стадионе «Орбита» по адресу: Дзержинский, улица Спортивная, дом №3Б. Жители смогут выполнить нормы ГТО», – говорится в сообщении.

Регистрация начнется в 10:00. Фестиваль откроется в 11:00. Жители смогут выполнить нормы ГТО по стрельбе, лыжам, подтягиваниям, наклонам и отжиманиям.