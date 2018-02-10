РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 фев. Игровая программа по правилам дорожного движения (ПДД) пройдет в субботу в рамках зимнего фестиваля «Выходи гулять» в центральном парке Люберец, сообщается в Instagram-аккаунте городских парков.

«Уже полюбившийся многим жителям и гостям округа фестиваль «Выходи гулять» приглашает всех на интереснейшие программы в городские парки в ближайшие выходные. 10 февраля состоится игровая программа по правилам дорожного движения «Мой друг светофор», подготовленная сотрудниками Дворца детского (юношеского) творчества. Она начнется в 12:00 в Центральном парке у детской площадки», – говорится в сообщении.

В этот же день в парке «Наташинские пруды» проведут интерактивно-анимационную программу «Посмотрите, кто пришел». Она подготовлена сотрудниками культурно-досугового центра «Союз» и центра культуры и отдыха. Программа стартует в 12:00. Мероприятия организованы при поддержке администрации Люберец, комитета по культуре и Люберецкого районного Дворца культуры.

«Одиннадцатого февраля в парке «Наташинские пруды» состоится театрализовано-игровая программа «Выходи гулять» с театральной студией «Ветер перемен» и Центром культуры и отдыха. Начало в 12:00. В Центральном парке пройдет спортивно-развлекательный праздник «День православной молодежи», организованный управлением по работе с молодежью администрации Люберец. Начало в 13:00», – отмечается в материале.

Зимний фестиваль городской среды «Выходи гулять» стартовал в Московской области в рамках федерального проекта в конце декабря 2017 года. На фестивале проводят спортивные игры и состязания, викторины, народные гуляния. Часть мероприятий будет посвящена празднованию Дня защитника Отечества и Международного женского дня. Всего проведут более 130 массовых мероприятий. Завершится фестиваль в марте.