РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 фев. Первый городской зимний фестиваль спорта для инвалидов пройдет в подмосковном Подольске в субботу.

Впервые в Подольске пройдет зимний фестиваль спорта инвалидов на территории горнолыжного комплекса «Красная горка». В нем примут участие мужчины и женщины с поражением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушениями слуха и зрения, по общему заболеванию, с интеллектуальными нарушениями, которые пройдут медицинский осмотр и получат допуск к участию. Начало в 11:00.

Фестиваль начнется с торжественного открытия. Участников познакомят с инвентарем и проведут инструктаж, затем они сделают спуск с горы с инструктором. Пройдут показательные выступления инвалидов-колясочников. Всем желающим расскажут о социально-инновационной программе терапевтического спорта для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья «Лыжи мечты. Горные лыжи».

Фестиваль проводят комитет по физической культуре и спорту администрации горокруга, физкультурно-спортивный клуб инвалидов «Корсар-Спорт», горнолыжный комплекс «Красная горка». В оргкомитет также вошли представители горнолыжного клуба Гая Северина и центр социальной помощи и адаптации «Лыжи мечты» Сергея Белоголовцева. Организаторы собираются адаптировать и интегрировать в современное общество людей с ограниченными возможностями здоровья путем физической культуры и спорта.