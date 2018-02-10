РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 10 фев. Бесплатные уроки по рисованию и мастер-класс по театральному искусству проведут на Дне открытых дверей в детском центре «Образ» в подмосковном Подольске в субботу.

В детском центре «Образ» в субботу пройдет День открытых дверей. Для детей от шести до 10 лет проведут бесплатные уроки по интуитивному рисованию, академической живописи, они смогут нарисовать валентинки. Пройдет мастер-класс по театральному искусству для детей от трех до восьми лет. С ребятами будут играть в интерактивные игры. Начало в 10:00.

В этот день состоится знакомство с преподавателями и программами центра, в том числе по методике Монтессори, также пройдет открытый урок по изучению английского языка для детей от пяти до семи лет, диагностика ментальных способностей. Завершится встреча дискотекой для детей всех возрастов. Открытый урок пройдет в детском центре «Образ» на улице Советская, дом №41/5 в ЖК «Атлант». Предварительная запись по телефону 8(903)599-20-04.