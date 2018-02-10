РИАМО (КОРОЛЕВ) - 10 фев. В субботу в подмосковном Королеве состоится встреча, на которой всем желающим расскажут о роли женщин в Октябрьской революции, сообщается на сайте музейного объединения «Музеи наукограда Королев».

Встреча состоится в субботу в 16:00 в отделе «Усадьба «Костино»» музейного объединения Королева по адресу: улица Ильича, 1.

«В дружеской беседе за круглым столом соберутся люди, интересующиеся историей революционного движения, чтобы обсудить тему непростых судеб женщин-революционерок, в частности, Марии Ильиничны Ульяновой, которая всегда, даже в самые тяжелые, переломные моменты жизни, продолжала вести активную революционную деятельность. Вы узнаете о роли женщин в революции, познакомитесь с неизвестными фактами из жизни сестры вождя и многое другое», – говорится в сообщении.

Мероприятие рассчитано на лиц, старше 16 лет.