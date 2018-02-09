РИАМО – 9 февр. Президент России Владимир Путин сделал замечание основному бенефициару «Новолипецкого металлургического комбината» (НЛМК) Владимир Лисину, который рассказал на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) неприличный анекдот, сообщает в пятницу Федеральное агентство новостей.

Во время выступления Лисина на съезде присутствующие нередко одобрительно посмеивались. В какой-то момент спикер решил напомнить о старом анекдоте, который, по его мнению, знает каждый знает.

«Колхоз, посевная на носу, единственный кузнец запил. На собрании председатель слушает предложения по выходу из ситуации. Среди предложений — отправка на лечение, лишение премий, рукоприкладство», — рассказал Лисин.

По его словам, председатель все варианты отмел из-за боязни того, что единственный кузнец уйдет в другой колхоз. А потом поднимается рука: «А давайте его изнасилуем!». Председатель: «Ну как же так, что это вообще за предложение!». Тянется другая рука: «А давайте изнасилуем тракториста!». Председатель: «А причем здесь тракторист?» — «А у нас их двое!».

Президент оперативно отреагировал на анекдот, в шутку сделав замечание Лисину.

«Володя, ну сказал бы про доярку хотя бы. Куда вас тянет-то?» — отметил Путин.