РИАМО (КОРОЛЕВ) - 10 фев. В подмосковном Королеве в субботу состоится встреча с писателем Борисом Мансуровым, автором статей и книг о Борисе Пастернаке и Марине Цветаевой, сообщается на сайте музейного объединения «Музеи наукограда Королева».

Встреча состоится в 14:00 в Мемориальном Доме-музее Марины Цветаевой в Болшеве по адресу: улица Цветаевой, 15.

«Являясь автором статей и книг о Борисе Пастернаке и Марине Цветаевой, Борис Мансуров прекрасно знает историю эпистолярной любви – дружбы двух гениальных поэтов. Борис Мансуров расскажет о том, как рождался гениальный перевод «Фауста» Гете, за который Пастернак был удостоен Золотой медали Гете, о Завещании Пастернака и сбывшихся пророчествах поэта. Также вниманию гостей будет представлен редкий фильм о поэте Борисе Пастернаке», – говорится в сообщении.

Мероприятие рассчитано на посетителей старше 12 лет. Цена билета – 300 рублей.