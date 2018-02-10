РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 10 фев. В семи медучреждениях подмосковного Подольска в субботу пройдет единый день диспансеризации, в ходе которого все желающие смогут проверить свое здоровье, сообщается на сайте администрации городского округа.

Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, включающий профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, проводимые в целях оценки состояния здоровья. Главной целью является раннее выявление основных хронических неинфекционных патологий. В 2017 году диспансеризацию прошли около 60 тысяч жителей округа. При этом у почти 18 тысяч человек были выявлены заболевания сердечно-сосудистой системы.

«В 2018 году в Подольске продолжается проведение диспансеризации населения. Для удобства работающего населения по субботам организованы единые дни диспансеризации. Первый в этом году будет проведен 10 февраля с 9:00 до 17:00 в семи медицинских организациях, в том числе в подольской городской поликлинике №1 (улица Кирова, 27), городской больнице №2 (улица Батырева, 7), городской клинической больнице №3 (улица Литейная, 40)», – говорится в сообщении.

Также единый день диспансеризации будет проходить в климовской городской больнице №2, климовской центральной городской больнице, в подольской районной больнице и львовской районной больнице.

Проверить здоровье приглашаются жители 1934, 1937, 1940, 1943, 1946, 1949, 1952, 1955, 1958, 1961, 1964, 1967, 1970, 1973, 1976, 1979, 1982, 1985, 1988, 1991, 1994, 1997 годов рождения, прикрепленные для медицинского обслуживания к одной из семи медицинских организаций.