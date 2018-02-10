РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 фев. Бесплатный мастер-класс по катанию на коньках пройдет в субботу для жителей подмосковных Люберец, занятия пройдут на стадионе «Торпедо», говорится в сообщении пресс-службы Люберецкого отделения партии «Единая Россия».

«Десятого февраля на стадионе «Торпедо» городского округа Люберцы в честь Дня зимних видов спорта пройдет мастер-класс по фигурному катанию. Также состоится чемпионат по стрит-хоккею. Сбор участников в 11:00», – говорится в сообщении.

В материале добавляется, что члены люберецкой «Молодежной гвардии» научат всех желающих кататься на коньках. Коньки надо принести с собой. Адрес стадиона: Люберцы, Октябрьский проспект, дом №202, стадион «Торпедо».