РИАМО - 9 фев. Водитель засыпал занявший его место на парковке автомобиль снегом и мусором в подмосковной Балашихе и выложил фотографии в Сеть.
Фотографии заваленной снегом машины опубликовали в паблике «Балашиха рулит!» в социальной сети «ВКонтакте».
«Анонимно. Люблю снег перекидывать с места на место!!!» - написано в посте.
Подписчики паблика не оценили поступок мужчины, назвав его неразумным. Некоторые сомневаются в адекватности водителя и предлагают ему провериться у специалистов.
«Забавнее, если владелец автомобиля <…> оставил включенным видеорегистратор», - написала пользователь Инна Иванова.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии