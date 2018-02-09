РИАМО - 9 фев. Водитель засыпал занявший его место на парковке автомобиль снегом и мусором в подмосковной Балашихе и выложил фотографии в Сеть.

Фотографии заваленной снегом машины опубликовали в паблике «Балашиха рулит!» в социальной сети «ВКонтакте».

«Анонимно. Люблю снег перекидывать с места на место!!!» - написано в посте.

Подписчики паблика не оценили поступок мужчины, назвав его неразумным. Некоторые сомневаются в адекватности водителя и предлагают ему провериться у специалистов.

«Забавнее, если владелец автомобиля <…> оставил включенным видеорегистратор», - написала пользователь Инна Иванова.