РИАМО - 9 фев. Сотрудники столичной полиции разыскивают неизвестного, который на скутере сбил пешехода в районе улицы Твардовского и скрылся, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

Как напоминается в материале, 18 января в 07:55 неизвестный водитель, управляя скутером черного цвета, на улице Твардовского наехал на пешехода, в результате которого последний получил тяжкие телесные повреждения. После ДТП водитель скрылся с места происшествия.

«Очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия убедительная просьба позвонить в отдельный батальон ДПС ГИБДД УВД по СЗАО ГУВД по городу Москве по телефонам: группа розыска 757-95-03, дежурная часть 942-84-65, 926-920-32-29», - говорится в сообщении.