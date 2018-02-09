РИАМО - 9 фев. Московское областное УФАС включило сведения в отношении ООО «Промцветмет» в реестр недобросовестных поставщиков по факту уклонения от заключения контракта на право заключения договора купли-продажи металлопроката, сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Согласно представленным сведениям, ОАО «Ратеп» в установленный законом срок направило в адрес ООО «Промцветмет» проект контракта. Общество не представило подписанный контракт и выписку из единого государственного реестра юридических лиц.

«Наличие объективных причин для неподписания проекта контракта в установленные законом сроки управление не установлено. Изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Промцветмет» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков», - говорится в сообщении.