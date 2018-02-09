РИАМО - 9 фев. Межрайонная природоохранная прокуратура Московской области приняла меры к недопущению загрязнения Химкинского водохранилища, сообщается на сайте прокуратуры Подмосковья.

Установлено, что сточные воды с части территории муниципального образования посредством ливневой канализации сбрасываются в акваторию реки Чернавка и далее в Бутаковский залив Химкинского водохранилища, являющегося источником питьевого водоснабжения Москвы. Как показала проверка, в результате ненадлежащей эксплуатации системы ливневой канализации имеются факты загрязнения источника питьевого водоснабжения.

«По результатам проверки прокуратура внесла главе городского округа Химки Московской области представление об устранении нарушений закона, которое было рассмотрено, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Однако администрацией городского округа нарушения так и не были устранены. В связи с этим межрайонная природоохранная прокуратура обратилась в суд», - говорится в сообщении.

Решением Химкинского городского суда Московской области исковые требования прокуратуры удовлетворены.

Фактическое исполнение судебного решения взято межрайонной природоохранной прокуратурой Московской области на контроль.