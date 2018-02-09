РИАМО – 9 фев. В ночь с пятницы на субботу вблизи Земли пролетит астероид, размеры которого, по оценкам наблюдателей, составляют от 15 до 40 метров, сообщает в пятницу Газета.ru.

На минимальное расстояние – 64 тысячи километров – астроид приблизится в 01:30 ночи по московскому времени.

«Хотя астероид 2018 CB невелик, он может оказаться крупнее астероида, который вошел в атмосферу Земли над Челябинском почти пять лет назад. Астероиды такого размера не часто приближаются к нашей планете – может, раз в два года», - сказал Пол Чодас из Центра слежения за околоземными объектами NASA.

Еще один астероид, открытый недавно – 2018 CC – пролетел мимо Земли 6 февраля на расстоянии 184 тысяч километров. Его размеры составляли от 15 до 30 метров.