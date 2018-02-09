РИАМО – 9 фев. Комментатор телеканалов «Россия-1» и Матч ТВ Дмитрий Губерниев призвал поддержать спортсменов из России, которые будут выступать на зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане.

Спортивный арбитраж ранее отклонил апелляции 47 россиян. Таким образом, они не смогут выступить на Олимпиаде в Южной Корее. Среди них шорт-трекист Виктор Ан, биатлонист Антон Шипулин и фигуристка Ксения Столбова.

«Решение, конечно, страшное. По моему мнению, оно сугубо политическое. <…> Я обескуражен! Но, я призываю всех болельщиков объединиться вокруг тех спортсменов, которые выступают в Южной Корее. Им очень нужно поддержка, спортсмены должны знать, что за ними страна!» – сказал Губерниев в эфире Радио «Комсомольская правда».

Зимние Олимпийские игры 2018 года стартовали в пятницу и будут проходить в южнокорейском городе Пхенчхан до 25 февраля.

Международный олимпийский комитет 5 декабря отстранил сборную России от участия в зимних Олимпийских играх. Согласно решению МОК, спортсмены, доказавшие, что не применяли допинг, могут соревноваться под нейтральным флагом и в специальном статусе «Олимпийские атлеты из России».