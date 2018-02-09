РИАМО - 9 фев. В пятницу Мосгоризбирком начал рассылать жителям столицы СМС-сообщения и электронные письма с информацией о возможности проголосовать на предстоящих президентских выборах на любом удобном избирательном участке.

«На выборах президента России вы можете проголосовать на любом удобном избирательном участке Москвы, Подмосковья или другого региона», - говорится в СМС-сообщении от Московской городской избирательной комиссии.

В электронном письме комиссии также поясняется, как подать заявление на голосование по месту нахождения. Сделать это можно в центрах госуслуг «Мои документы», в любой территориальной или участковой избирательной комиссии и на портале «Госуслуги».

Подробную информацию москвичи могут получить в своем МФЦ, по телефону: 8 (495) 777-77-77 или на сайте.

Ранее председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов пояснял, что большое количество избирателей проживает в Москве без прописки, многие зарегистрированы по одному адресу, а фактически проживают по другому или же прописаны в Москве, но фактически проживают в Московской области. Именно эту категорию людей призвано в первую очередь охватить информирование по СМС.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран путем прямого всеобщего тайного голосования на шестилетний срок. Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.

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