РИАМО (ЭЛЕКТРОГОРСК) – 9 фев. В подмосковном Электрогорске в пятницу заложили камень на месте установки памятника основателю города Роберту Классону, передает корреспондент Павлово-Посадского информагентства.

Привокзальная площадь стала местом для установки будущего монумента. Торжественную церемонию закладки камня, приуроченную к празднованию 150-летия со дня рождения Роберта Классона, посетили глава города Денис Семенов, внук основателя города Михаил Классон с супругой и внуком, почетный житель Электрогорска Евгений Михеев, который с 1990 года был директором градообразующего предприятия ГРЭС №3.

«Сегодня знаменательное событие для Электрогорска. В день 150-летия Роберта Классона на привокзальной площади будет открыт первый памятник основателю города. Наша задача – сохранить и передать нашим детям память о людях, которые стояли у истоков создания родного города», – сказал Семенов.

Внук Классона, Михаил Иванович поблагодарил жителей за внимание и память к имени его деда.

«Сегодня мы устанавливаем памятник Роберту Классону – талантливому инженеру, на счету которого было много энергетических объектов, смелому человеку, который не побоялся на болотах в неизвестной местности построить электростанцию. За рекордно малый срок, два года, построил электростанцию, работающую на торфе. В результате Богородск, Павловский Посад, Орехово-Зуево получили электроэнергию. Счастье в том, что жители поселка Электропередачи одни из первых с 1914 года стали жить при свете» – добавил Михеев.

Семенов, Михеев и Михаил Классон торжественно открыли символический камень на месте будущего монумента.

Торжественное мероприятие продолжилось в зале Дома культуры, где Классон рассказал о жизни Роберта Эдуардовича, его родителях, семье, увлечениях и многое другое. Завершилось мероприятие выступлением Московского казачьего хора.