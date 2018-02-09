РИАМО - 9 фев. С начала недели с региональных дорог в Подмосковье вывезли уже около 100 тысяч кубометров снега, полностью очистить дороги после мощного снегопада планируется до конца следующей недели, сообщается на официальном портале правительства Московской области.

В прошедшие выходные на Московский регион обрушился небывалый за последние 100 лет снегопад. За 3 и 4 февраля выпало более 118% от месячной нормы осадков.

«За минувшие сутки с региональных дорог Московской области вывезено 35 тысяч кубометров снега. Всего с понедельника было вывезено около 100 тысяч кубометров. Полностью вывезти снег с региональных дорог планируется до конца следующей недели при сохранении благоприятных погодных условий», - сказал сотрудник пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Он добавил, что в нескольких муниципалитетах Московской области из-за заторов на дорогах оказалось затруднено движение автобусов.

«В настоящее время движение общественного транспорта в регионе осуществляется в штатном режиме, согласно установленному расписанию. Тем не менее, в Павловском Посаде, Щелкове, Балашихе, Видном, Солнечногорске и Лыткарине на текущий момент отмечается затруднение движения автобусов, что обусловлено дорожными заторами», - отметил сотрудник пресс-службы.