РИАМО - 9 фев. Загруженность дорог Москвы вечером в пятницу составила восемь баллов из десяти возможных, больше всего пробок наблюдается в центре города и на МКАД, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным сервиса, на внутренней стороне МКАД образовалась пробка длиной более 17,5 километров примерно от Волгоградского проспекта до Липецкой улицы. На внешней стороне МКАД также наблюдается одна из самых длинных пробок – около 18 километров.

На Садовом кольце скорость на некоторых участках внешней стороны упала до 5 метров в секунду. На Третьем транспортном кольце также наблюдаются осложнения в движении.

В центре города традиционно загружены Пречистенская, Москворецкая, Кремлевская и Серебряническая набережные. Движение почти полностью встало на улице Знаменка и Большая Лубянка, а также на Никитском бульваре.