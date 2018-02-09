РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 9 фев. Для посетителей новой поликлиники на бульваре 65-летия Победы в подмосковном Подольске сделают детскую площадку и колясочную, сообщил «РИАМО в Подольске» заместитель главного инженера ООО «Триумф» Игорь Шахов.

Новая поликлиника будет обслуживать жителей микрорайонов Кузнечики и Юго-Западный. Строительство комплексной поликлиники на 600 посещений в смену взрослых и 250 детей ведется за счет средств бюджета региона. Она рассчитана на обслуживание 50 тысяч человек прикрепленного населения. Учреждение здравоохранения будет оснащено современным медицинским оборудованием. Застройщик – ООО «Триумф».

«В настоящее время идут работы по прокладке электрики, установке техники, вентиляции, отделочным работам по окраске. Возле детского отделения установим игровую площадку с современным прорезиненным покрытием. Сделали колясочную площадью 18 квадратных метров. Здание доступно для маломобильных групп граждан, в зданиях установлены лифты. Возле поликлиники не удастся разместить крупную стоянку из-за отсутствия места, будет только небольшая на 48 машино-мест», – сказал Шахов.

По его словам, здание сделано по индивидуальному проекту с тремя рентгенкабинетами площадью 120 квадратных метров, стены которых облицованы специальной баритовой штукатуркой, защищающей от излучения, антистатические полы сделаны с заземлением. Стены здания сделаны из поризованных блоков толщиной 51-64 миллиметра, что позволит минимизировать теплопотери в зимнее время. Площадь объекта 12,5 тысяч квадратных метров.

Примерно через 1,5-2 месяца рабочие начнут благоустраивать территорию. В настоящее время уже завозится медоборудование: инструменты для стерилизации, эндоскопы, препарат для проведения флюорографии, средства для стерилизации и другая техника.