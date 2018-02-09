РИАМО - 9 фев. В Москвеа 24 марта в десятый раз проведут международную экологическую акцию «Час Земли», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«На полтора часа, с 20:00 до 21:30, в столице 24 марта отключат архитектурно-художественную подсветку рекламных конструкций, зданий, мостов и других городских объектов. В этом году в акции впервые примет участие парк «Зарядье», – говорится в сообщении.

По традиции, неравнодушные к вопросам экологии москвичи выключат ненужные электроприборы и погасят свет в пустых помещениях.

Цель «Часа Земли» – призвать жителей планеты разумно потреблять электроэнергию и другие ресурсы: воду, газ и тепло. На один час яркую подсветку отключают по всему миру, в том числе на памятниках архитектуры и истории. В 2017 году в акции приняли участие рекордное количество стран – 184. Миллиарды людей отключали свет, чтобы поддержать экологию планеты.

Москва присоединилась к «Часу Земли» в 2009 году. Тогда впервые была отключена подсветка Московского Кремля и еще более 100 зданий. С тех пор это число росло с каждым годом. В 2014 году затемнили около 400 зданий, в 2015-м – более 800, а в 2016 году – уже 1,5 тысячи. Нагрузка на энергосистему Москвы тогда снизилась на 241 мегаватт.

Весной 2017 года москвичи поддержали акцию «Час Земли» велопробегом и флешмобами. К акции присоединились 14 столичных парков, а также около 1,6 тысячи зданий. Это были высотки, храм Христа Спасителя, стадионы в «Лужниках», Центр международной торговли, большинство домов на Новом Арбате, Тверской улице, проспекте Мира и Ленинградском проспекте, мосты, вокзалы, гостиницы, зоопарк, большинство театров и музеев, павильоны ВДНХ и даже Останкинская телебашня.