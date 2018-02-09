РИАМО - 9 фев. На западе Москвы столкнулись инкассаторская машина и автомобиль Volkswagen, в результате аварии никто не пострадал, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы столичного управления ГИБДД ГУ МВД России.

«На улице Артамонова было ДТП без пострадавших. Столкнулись автомобиль Volkswagen и инкассаторская машина. Механические повреждения получили машины», - сказал собеседник агентства.

По его словам, сотрудники Госавтоинспекции проведут медицинское освидетельствование участников ДТП на состояние опьянения.