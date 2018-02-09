РИАМО (ОРЕХОВО-ЗУЕВО) – 9 фев. Заместитель руководителя Главного управления Госжилинспекции Московской области Александр Белоусов в пятницу провел лекцию для студентов Социально-технологического техникума, в ходе беседы он рассказал об обязанностях управляющих компаний и о том, как определить качество коммунальных услуг, передает корреспондент Орехово-Зуевского информагентства.

Белоусов объяснил студентам, что означают понятия «собственник» и «наниматель» жилья, что такое многоквартирный дом и индивидуальные строения и чем они отличаются друг от друга, какие услуги ЖКХ предоставляются жителям. Также он пояснил, что существуют три варианта управления многоквартирным домом, чем они отличаются и что такое «зоны ответственности».

«Управляющая организация обязана следить за технически-исправным состоянием общего имущества, поддерживать его в надлежащем состоянии, проводить те или иные ремонтные работы. Вместе с тем, УК обязаны обеспечивать собственников и нанимателей жилых помещений коммунальными услугами – это надлежащая подача водоснабжения, теплоснабжение, а также другие услуги, за которые платят жители», – сказал Белоусов.

Особое внимание он обратил на качество коммунальных услуг. Белоусов отметил, что скоро будущим выпускникам техникума самим придется разбираться в платежах за квартиру, поэтому нужно знать, сколько и за что они будут платить.

«Очень важно знать, куда следует обратиться, если вас не устраивает качество предоставляемых услуг. Своевременная фиксация некачественно предоставленных услуг поможет вовремя произвести перерасчет и сэкономить средства. Платить за коммунальные услуги надо, но, сколько будете платить, зависит от вас», – добавил он.

В завершение представитель Госжилинспекции рассказал, что в адрес ведомства поступает очень много жалоб от жителей, и все они отрабатываются инспекторами. Довольно часто проводятся проверки по адресам. На недобросовестные УК накладывают весомые штрафы.

«Так, по Орехово-Зуеву в 2017 году за некачественно предоставленные услуг были возбуждены более 250 административных дел, которые повлекли за собой до 250 тысяч рублей штрафа», – заключил Белоусов.