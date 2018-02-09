РИАМО - 9 фев. Агрохолдинг «Кабош» из Псковской области может построить на территории Подмосковья сырный завод и тепличный комплекс, соответствующая договоренность достигнута в рамках выставки «Продэкспо-2018», говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Юбилейная XXV международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2018» проходит в столичном «Экспоцентре» с 5 по 9 февраля при поддержке министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Минсельхозпрода Московской области и Торгово-промышленной палаты РФ.

«В результате весьма насыщенных переговоров на выставке с агрохолдингом «Кабош» из города Великие Луки (Псковская область – ред.) достигнута взаимовыгодная договоренность. Планируется реализация на территории Московской области инвестиционных проектов в области молочного животноводства, строительство сырного завода, а также тепличного комплекса», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Глава Минсельхозпрода Подмосковья в ходе выставки посетил стенд «Кабош», ознакомился с продукцией и обсудил с президентом агрохолдинга Дмитрием Матвеевым возможные варианты дальнейшего сотрудничества, в частности, вопросы инвестиций и создания в Подмосковье сельскохозяйственных предприятий.

По словам Матвеева, с точки зрения инвестиций Московская область представляет большой интерес для агрохолдинга, поскольку субсидии и оказываемые производителю меры поддержки в Подмосковье существенно выше в сравнении с другими регионами.

«Учитывая наши большие планы, безусловно, нам интересно рассмотреть Московскую область в качестве новой территории, где возможно дальнейшее успешное развитие нашего агрохолдинга», - отметил Матвеев.

Было принято решение запланировать встречу в ближайшие дни в министерстве сельского хозяйства Московской области и продолжить дальнейший диалог уже более конкретно.

«Кабош» – вертикально интегрированный агрохолдинг полного цикла, который производит и перерабатывает молоко, выращивает корма для животных на 40 тысячах гектаров земли, изготавливает, нарезает и упаковывает сыры. У компании четыре действующих современных молочно-товарных комплекса, где содержатся 20 тысяч коров. Компания производит более 200 тонн молока и до 30 тонн сыра в сутки.