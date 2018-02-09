РИАМО (КЛИН) - 9 фев. В выставочном зале имени Юрия Карапаева в подмосковном Клину с 10 по 28 февраля пройдет выставка «История отечества в скульптурных и графических образах современных художников Московской области», в ней примут участие 25 мастеров, сообщила Клинскому информагентству врио руководителя администрации Клинского района Алена Сокольская.

«В Клину в рамках проекта Общественного фонда «Фонд культурных инициатив» пройдет выставка работ художников Московской области. Этот проект реализуется с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов», - сказала Сокольская.

Она добавила, что настоящий проект направлен на пропаганду истории России через скульптурные и графические произведения современных подмосковных художников и оживление интереса к истории у представителей молодого поколения, студентов, школьников.

По данным агентства, помимо Клина выставка будет представлена еще в пяти городах области: Солнечногорске, Лотошине, Лобне, Шаховской и Химках. В период проведения выставки в указанных городах будут организованы тематические экскурсии и лектории для школьников и студентов, рассказывающие о роли исторических личностей в истории России, чьи скульптурные и графические изображения представлены на данной выставке.