РИАМО - 9 фев. Первый в России технологический хаб в сфере корпоративных инноваций открылся в Москве, его целью является развитие рынка корпоративных инноваций, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента науки, промышленной политики и предпринимательства.

«Компания Deworkacy в партнерстве с корпоративным венчурным фондом группы «Газпромбанка» GPB Digital и при поддержке департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы запускает первый в России технологический хаб в сфере корпоративных инноваций Corporate Innovations Hub»,- говорится в сообщении.

Площадка создается для стимулирования рынка корпоративных инноваций в России, а также поиска и внедрения разработок, привлекательных для крупного российского бизнеса. Общий объем инвестиций в проект составит 20 миллионов рублей.

Как отметил руководитель департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Алексей Фурсин, задача города, дополнительно к другим инструментам поддержки технологических МСП, помочь инновационным компаниям и крупному бизнесу идти на встречу друг другу, создавая или поддерживая новые форматы их взаимодействия и сотрудничества.

«Именно поэтому мы поддерживаем создание такого объекта, как хаб в сфере корпоративных инноваций», - сказал Фурсин.

Работа хаба начнется с отбора инвестиционно-привлекательных проектов. GPB Digital готов инвестировать в них на предпосевной и посевной стадии до 500 тыс. долларов. В ближайшее время GPB Digital и Deworkacy представят совместную программу по работе со стартапами на 2018 год. Кроме того, партнеры планируют проводить мероприятия, направленные на системное развитие рынка корпоративных венчурных инвестиций.

«К сожалению, многие российские инновационные МСП не знают, как правильно работать с корпоративными партнерами. Российские крупные компании, в свою очередь, тоже не проявляли активности в работе с инновационными МСП», - отметил руководитель департамента.

Он добавил, что сегодня ситуация меняется. Как частные компании, так и государственные организации все чаще начинают внедрять различные механизмы корпоративных инноваций. В этой связи московский хаб поможет вывести взаимодействие игроков на качественно новый уровень.