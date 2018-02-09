РИАМО - 9 фев. Российский актер, певец и поэт Дмитрий Бузылев скончался после долгой болезни на 62-м году жизни, его похоронят на Пыхтинском кладбище в Москве, сообщил РИАМО в пятницу представитель Центрального дома кино.

«Актер Бузылев ушел из жизни 7 февраля в связи с тем, что он долго болел», - сказал собеседник агентства.

По его словам, гражданская панихида состоится в конференц-зале столичного Дома кино 11 февраля, отпевание и захоронение пройдет на Пыхтинском кладбище.

Дмитрий Бузылев – российский актер театра и кино, поэт, автор и исполнитель цыганских романсов и песен, заслуженный артист России. Известен по фильмам «Табор уходит в небо», «Очи черные», «Сибириада», «Жестокий романс» и так далее.