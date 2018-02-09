РИАМО - 9 фев. До 2020 года на территории Москвы планируют построить более 60 объектов здравоохранения, завершат также возведение ряда крупных объектов, говорится в сообщении пресс-службы столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

С 2011 года в Москве построены 66 объектов здравоохранения и девять объектов соцзащиты. Только за 2017 год в Москве построены восемь объектов здравоохранения: пять из них возведены за счет бюджета города и три – из внебюджетных источников.

«До 2020 года в Москве будет построено еще 62 объекта здравоохранения и четыре объекта соцзащиты, в том числе планируется завершить ряд крупных объектов», - сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он пояснил, что это международный медицинский кластер в Сколкове, больничный комплекс с роддомом в Коммунарке более чем на 1 тысячу мест, перинатально-кардиологический центр ГКБ №67, неонатальный центр роддома №4, а также подстанции скорой помощи, городские поликлиники в разных районах.