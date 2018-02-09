РИАМО - 9 фев. Эксперты Общероссийского народного фронта обсудят проблемы, связанные с волонтерством в сфере образования, 13 февраля в ходе круглого стола, говорится в сообщении пресс-службы ОНФ.

«Ситуации недопуска волонтеров к ведению кружков и секций также пройдут экспертное обсуждение при участии представителей общественности в ходе круглого стола, который состоится 13 февраля на площадке ОНФ. Будут выработаны предложения по совершенствованию механизмов осуществления волонтерской деятельности образовательными и коммерческими организациями», — говорится в сообщении.

Кроме того, будут выработаны предложения по организации обучения и аттестации образовательных волонтеров, а также по внедрению единого федерального ресурса сопровождения волонтерской деятельности.

Нынешний год начался с принятия Госдумой закона о добровольчестве (волонтерстве), который призван устранить имеющиеся на данный момент разногласия в данной сфере и предусматривает меры поддержки добровольцев. Теперь волонтеры смогут рассчитывать на возмещение расходов на питание, оплату проезда, оборудование, страхование жизни и здоровья и другие гарантии на время участия в проекте.

«Как отметила руководитель проекта ОНФ «Равные возможности – детям», зампред комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина, это важный закон, который давно ждали во всей активно развивающейся волонтерской среде.

«Предлагаемые изменения, безусловно, станут для всех волонтеров, в том числе образовательных, защитой и возможностью создания единой правовой базы для их деятельности. В этом заинтересованы и родители школьников, которые хотят, чтобы в кружках и секциях с их детьми занимались одаренные и увлеченные люди и их усилия имели законодательную поддержку», – уточнила Духанина.

Она подчеркнула, что сегодня наиболее актуальной поддержкой образовательного волонтерства являются освобождение добровольцев-педагогов от оплаты государственных и муниципальных услуг, материально-техническое обеспечение и субсидирование волонтерских организаций, включая предоставление им помещений и инвентаря.

«Например, родители из подмосковных Мытищ написали, что им отказывают в предоставлении помещения для проведения с детьми тренировок по легкой атлетике. В секции, которая существует в одной из школ более семи лет, учащиеся школ №4, 24, 26, 27, 31, 32 тренировались бесплатно у опытного педагога, воспитавшего немало призеров России, Москвы и Московской области. В новом учебном году родителям предложили другого педагога, занятия с которым необходимо оплачивать. Для многих детей из многодетных и малоимущих семей это означало фактическое прекращение занятий спортом», — добавляется в сообщении.

В поисках выхода из ситуации родители предложили заключить волонтерский договор с тренером, безвозмездно занимавшимся с детьми, однако им было отказано и в договоре, и в помещении. В результате дети вынуждены тренироваться на улице.

«Такие сигналы становятся поводом для депутатских запросов. Рассчитываю, что в регионах оперативно найдут верные решения и дети получат возможность бесплатно заниматься в кружках и секциях. Мы также провели обучающий вебинар для регионов, где не только обозначили планы по развитию образовательного волонтерства в рамках проекта «Равные возможности – детям», но также рассказали о том, какие меры необходимо предпринимать в случае отсутствия должной поддержки волонтера со стороны властей», — отметила Духанина.

Она уточнила, что, как показывают результаты мониторинга дополнительного образования в регионах, проведенного экспертами ОНФ, 77% родителей хотели бы, чтобы с их детьми занимались волонтеры.