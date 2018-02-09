РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 фев. С 31 января текущего года в МФЦ городского округа Люберцы жители подали более 400 заявлений на включение в списки избирателей по месту нахождения во время выборов президента РФ, сообщила в пятницу директор МУ «Люберецкий МФЦ» Маргарита Скалябина.

«В МФЦ Люберец начали прием заявлений о включении в списки избирателей по месту нахождения во время выборов президента РФ. На 20:00 8 февраля 2018 года мы зарегистрировали 402 заявления о включении в списки избирателей. В основном это иногородние граждане», – сказала Скалябина.

Она пояснила, что с 1 ноября 2017 года Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила новый порядок по месту голосования на выборах президента РФ. По этому порядку с 31 января по 12 марта 2018 года в МФЦ и в территориальных избирательных комиссиях (ТИК) можно подать заявление о включении в списки избирателей по месту нахождения. С 25 февраля по 12 марта 2018 года это заявление можно подать еще и в участковых избирательных комиссиях.

«Этим могут воспользоваться те избиратели, которые не смогут проголосовать 18 марта 2018 года по месту жительства, будут на работе, в командировках, в отпусках, иногородние, студенты. Для этого необходимо прийти в любой отдел МФЦ и заполнить заявление для внесения в список избирателей по месту нахождения. У избирателя с собой должен быть паспорт. Сотрудник МФЦ поможет заполнить заявление и даст отрывной талон от заявления, в котором будет прописано, фамилия, имя и отчество заявителя, номер и его адрес избирательного участка. Это займет 5-7 минут», – пояснила Скалябина.

Она уточнила, что ЦИК установил в МФЦ специальную программу, куда сотрудник вносит всю информацию о заявителе и он приходит на избирательный участок и его находят в списках и он голосует.

«Также удобно подать заявление через портал госуслуг, но для этого нужно быть зарегистрированным на нем. Также можно позвонить в контакт-центр губернатора Московской области по телефону 8(800)550-50-30 и узнать всю необходимую информацию. Граждане смогут подавать заявление о внесении в список избирателей по месту нахождения только один раз», – отметила Скалябина.