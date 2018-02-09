РИАМО - 9 фев. В Москве задержали подозреваемых в организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории России, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте МВД РФ.

«Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России во взаимодействии с коллегами из ФCБ России, полицейскими Юго-Восточного административного округа города Москвы при поддержке бойцов Росгвардии задержаны подозреваемые в организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Злоумышленники длительное время за деньги предоставляли нелегальным мигрантам без фактического пересечения ими государственной границы РФ необходимый для проживания пакет документов - визы, миграционные карты, регистрация по месту пребывания, медицинские справки и другие.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 322.1 УК РФ.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий в помещении кафе на улице Донецкой в городе Москве правоохранительными органами задержан организатор противоправной деятельности - 49-летней уроженец Закавказья», - добавила Волк.

По ее словам, там же при обыске изъяты бланки и паспорта граждан, миграционные карты, медицинские и трудовые книжки, иные документы, большое количество штампов и печатей государственных и муниципальных органов власти Российской Федерации.

Второй участник группы задержан на одном из предприятий сферы услуг, где при обыске в сейфе обнаружен травматический пистолет, предположительно переделанный под стрельбу боевыми патронами.

«Проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигурантов и их соучастников», - заключила Волк.