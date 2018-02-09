РИАМО - 9 фев. Семь земельных участков в черте Москвы под строительство складских предприятий и логистических центров площадью от 0,3 до 4,4 гектара выставили на аукционы в столице, торги пройдут в феврале и марте, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по конкурентной политике.

«По два участка выставлены на торги в Зеленоградском и Юго-Западном административных округах. По одному лоту сдается в аренду в Северном, Западном и Южном административных округах. Земельные участки, выставленные на открытые торги, могут в равной степени быть интересны ритейлу, дистрибьюторам, логистическим и производственным компаниям», - сказал руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

Площадь застройки на реализуемых участках варьируется от 6 тысяч квадратных метров за объект производственно-складского назначения (улица Нарвская, САО), до 81,3 тысячи «квадратов» за объект производственного назначения (ЮЗАО). В зависимости от площади застройки варьируется и срок аренды земельных участков – от 38 месяцев до семи лет.

Также на торги выставлен земельный участок с возможностью построить многофункциональный промышленный центр со складскими помещениями площадью 17,1 тысячи квадратных метров (коммунальная зона по Внуковскому шоссе, ЗАО), в аренду сдается участок под строительство офисно-складского комплекса площадью 13,1 тысячи квадратных метров (промзона «Малино», ЗелАО).

Как отметил руководитель направления промышленных, складских и земельных активов компании Key Capital Андрей Жерноклеев, такими участками могут заинтересоваться частные инвесторы и девелоперы малого и среднего формата при условиях долгосрочных договорных отношений и гарантий от города в части неизменности генплана и возможностей подключения коммуникаций.

«Для средних и крупных инвесторов очень интересен земельный участок в Южном Бутове и в Чертаново за счет отличного местоположения и доступа персонала. Для инвесторов малого формата подойдет все, что по площади меньше одного гектара, как, например, участок в Зеленоградском административном округе. В приоритете земельный участок в Северном округе, а также объект в районе Бутово, так как расположен рядом с шоссе», - отметил эксперт.

Выставленные на торги лоты находятся в собственности Москвы. Аукционы пройдут в феврале и марте этого года. Ознакомиться с лотовой документацией по каждому участку можно на Инвестиционном портале в разделе «Земельные объекты».