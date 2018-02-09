РИАМО - 9 фев. Время отправления автобусов от платформы «Отдых» от подмосковного аэропорта «Жуковский» и обратно будет скорректировано с 14 февраля в связи с изменениями в расписании авиарейсов, говорится в сообщении пресс-службы Центральной пригородной пассажирской компании.

«С 14 февраля 2018 года в связи с изменением расписания авиарейсов, выполняемых из аэропорта «Жуковский», изменяется график движения трансфера платформа «Отдых» – аэропорт «Жуковский» – платформа «Отдых», - отмечается в сообщении.

В среду, 14 февраля, дополнительные автобусные рейсы будут отправляться: от платформы «Отдых» в 06:10, 20:00; от аэропорта «Жуковский» в 06:35, 21:50.

Изменено время отправления автобусного рейса: от аэропорта «Жуковский» вместо 20:20 автобус будет отправляться в 21:05.

В пятницу, 16. Февраля, дополнительные автобусные рейсы будут отправляться от платформы «Отдых» в 06:10; от аэропорта «Жуковский» в 06:35.