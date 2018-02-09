РИАМО - 9 фев. В подмосковной Коломне 20-летнего местного жителя приговорили к штрафу за размещение в интернете экстремистских материалов, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

«Коломенский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 20-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). По приговору суда ему назначено наказание в виде в виде штрафа», - говорится в сообщении.

Суд установил, что осужденный разместил на своей странице в одной из социальных сетей фотографии и видеозаписи экстремистского содержания.

Государственное обвинение в суде поддерживал представитель Коломенской городской прокуратуры.