РИАМО - 9 фев. Фестиваль «Московская Масленица» открылся в пятницу, гости фестиваля в первый же день увидят более 40 театрализованных постановок, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».

Фестиваль «Московская Масленица» продлится до 18 февраля, он пройдет на 25 площадках, из них 15 расположены в центре Москвы и 10 - в округах. Всего в рамках развлекательной программы запланировано более 3 тысяч различных интерактивных программ, в том числе свыше 1,9 тысячи мастер-классов, более 600 театральных, музыкальных, интерактивных представлений и более 490 уличных игр и забав, 20 карнавальных шествий, 60 киносеансов, 60 лекций.

«Праздник Масленицы тесно связан с темой театров, в России в масленичную неделю традиционно смотрели уличные представления на ярмарках. Вот и «Московская Масленица» в этом году будет театральной! Только в первый день фестиваля посетители смогут выбирать более чем из 40 постановок», - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

По ее словам, на Манежной площади сегодня пройдет премьера интерактивного спектакля «Царская Масленица». В рамках проекта «Золотая маска» в городе» на трех фестивальных площадках покажут сразу шесть постановок. На Новом Арбате в программе – два карнавальных шествия с участием профессиональных актеров и музыкантов. А на выходные запланирована еще более насыщенная программа.

В основе «Царской Масленицы» – традиционные масленичные забавы: хороводы, народные игры, ироничные представления-«скоморошины». В течение «Московской Масленицы» эту постановку покажут 20 раз. Начало – ежедневно в 15:00 и 18:00.

Постановка «Русский праздник» ждет москвичей и туристов на Тверской площади. Яркий спектакль в трех частях включает в себя кукольное представление, театр ряженых и импровизированную постановку. Посмотреть его можно 10, 11, 17 и 18 февраля в 15:00.

Проект «Золотая маска» в городе» подарит гостям фестиваля спектакли театров Якутии, Чувашии и Республики Марий Эл – всего 11 разных представлений, которые в сумме покажут 72 раза. Увидеть эти постановки можно на площади Революции, в Камергерском переулке и на улице Профсоюзной. Начало – в 16:00 и 17:15 по будним дням и в 15:00, 16:15 и 17:15 – по выходным.

На окружных фестивальных площадках - на улице Хачатуряна, 13; Новопесчаной, 12; Маршала Чуйкова, 3; Городецкой, 14; на Строгинском бульваре, 9; на площади Юности в Зеленограде и на Сиреневом бульваре в Троицке – можно посмотреть веселые масленичные представления от лучших уличных театров Москвы. Полное расписание спектаклей и других мероприятий фестиваля можно посмотреть на сайте на mos.ru/maslenitsa.