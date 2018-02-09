РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 фев. В подмосковном Подольске дополнительные средства планируют выделить на ремонт стационара Климовской городской больницы №2, сообщила «РИАМО в Подольске» главврач медучреждения Иоланта Буравцова.

Круглый стол «Медицина городского округа Подольск. Открытый диалог» прошел 8 февраля в здании администрации горокруга на улице Кирова, 4. Организаторами дискуссии выступили члены комиссии по качеству жизни граждан, социальной политике и здравоохранению общественной палаты округа. В работе круглого стола приняли участие главные врачи медучреждений Подольска, представители СМИ, общественных организаций, жители города. Управление координации медицинских и фармацевтических организаций №1 министерства здравоохранения Московской области представлял главный аналитик отдела анализа и мониторинга Дмитрий Балусов.

«Капитальный ремонт делают в поликлинике и в пристройке Климовской городской больницы №2, прием населения при этом не прекратился. В пристройку перенесут реанимацию для взрослых на шесть коек, которая сейчас располагается в хирургическом отделении. В настоящее время решается вопрос о выделении дополнительных средств не только на окончание ремонта пристройки и городской поликлиники, но и на ремонт стационара, так как он является частью здания и отделить его невозможно», – сказала Буравцова.

В 2019 году начнут делать капремонт инфекционного отделения больницы. После ремонта больницы заменят дорожное полотно. Здание Климовской городской больницы на Весенней было построено в 1968 году как медсанчасть Климовского штамповочного завода. Главный корпус совмещен с отделением стационара. До начала ремонта система теплоснабжения и канализации здания не соответствовала существующим нормам.