РИАМО - 9 фев. Пятнадцать премий по 700 тысяч рублей вручили молодым ученым, которые стали лауреатами премии губернатора Московской области в сфере науки и инноваций за 2017 год, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

Заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев поздравил ученых с Днем науки и вручил свидетельства лауреатов.

«Мы считаем, что научный потенциал Подмосковья на сегодня один из самых сильных в стране. У нас второе место в России по уровню научных исследований, которые проводятся на территории субъекта. Более 90 тысяч человек занято в научной сфере», - сказал Буцаев.

Лауреатами премии стали 12 молодых ученых и три авторских коллектива из девяти муниципальных образований Московской области, среди которых шестеро со статусом наукоградов Российской Федерации. Премии присуждены за исследования в областях энергосбережения, биомедицины, биологии, физики, макрокинетики, аэродинамики, ракетостроения и электроники. Всего на премию губернатора было подано более 100 заявок.

Инженер «Ракетно-космической корпорации «Энергия» Иван Мацак из Королева вместе с коллегами разрабатывает технологии беспроводной передачи энергии. Премию они получили за прототип системы для дистанционного энергоснабжения беспилотников.

«Сейчас беспилотники летают полчаса - 40 минут – час, не больше, а с помощью нашей технологии они смогут летать неограниченное количество времени», - сказал Мацак.

Новинку они уже презентовали три раза, включая авиасалон «МАКС» и выставку разработок в Сколково. Куда потратить полученные 700 тысяч, придумали. Все гранты идут на посещение конференций.

Помимо грантов, третий год в регионе работает программа по социальной ипотеке. Символично, что прием заявок для участия в ней стартовал 8 февраля в День науки.

«У нас уникальная в сегодняшних экономических условиях программа по социальной ипотеке. Программе третий год. В прошлом году мы выделили 100 квартир, 142 выделим в этом. Это шанс молодым ученым более прочно обосноваться в регионе», - рассказал Буцаев.