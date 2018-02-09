РИАМО - 9 фев. Волонтеров начали отбирать в подмосковном Реутове в региональный штаб поддержки кандидата в президенты Владимира Путина, сообщил журналистам в пятницу руководитель регионального штаба волонтеров в поддержку Путина Александр Печенегин.

«Сегодня пройдет более 50 собеседований, всего поступило более 300 заявок. Во время предвыборной компании волонтеры будут помогать здесь, в общественной приемной, то есть это волонтеры штаба, затем волонтеры-организаторы, которые будут сопровождать доверенных лиц, и волонтеры-наблюдатели», - сказал Печенегин.

По его словам, чтобы стать волонтером, нужно зарегистрироваться на сайте Путин2018.рф, дождаться приглашения на собеседование и пройти его, ответив на несколько вопросов.

Московская область в настоящий момент занимает седьмое место по количеству заявок от потенциальных волонтеров, всего по всей России обратились с заявками 12,5 тысяч человек, уточнил Печенегин.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран путем прямого всеобщего тайного голосования на шестилетний срок. В избирательной гонке участвуют Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский («Яблоко»).

На данный момент регистрация всех кандидатов завершена.

Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.

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