РИАМО - 9 фев. В подмосковном Краснозаводске нарушили порядок проведения аукциона на выполнение ремонта подъездов в жилых домах, сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Московское областное УФАС России рассмотрело жалобу ООО «АЛЬФАЖИЛКОМ» на действия МУП «Краснозаводская коммунальная компания» при проведении электронного аукциона на выполнение ремонта подъездов в городском поселении Краснозаводск. Согласно доводам жалобы, в документации об аукционе учреждение установило завышенные требования к участнику аукциона.

«Изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу о неправомерности действий МУП «Краснозаводская коммунальная компания» и признало жалобу ООО «АЛЬФАЖИЛКОМ» обоснованной», - говорится в сообщении.

Антимонопольное ведомство выдало МУП «Краснозаводская коммунальная компания» обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.