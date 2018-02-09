РИАМО - 9 фев. Товарооборот между Московской областью и Японией увеличился в десять раз за последние два года, активно развивается сотрудничество в медицинской сфере и промышленности, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

Восьмого февраля состоялась встреча заместителя председателя правительства Московской области – министра инвестиций и инноваций региона Дениса Буцаева и вице-губернатора японской префектуры Хоккайдо Ясухиро Цудзи.

«Недавно мы были в Японии с большим визитом, признательны за теплый прием, который оказали нашей делегации. У нас тесные экономические связи – за последние два года товарооборот между Московской областью и Японией вырос более чем в 10 раз. Принимая во внимание наши давние связи с префектурой Хоккайдо, мы бы хотели усилить сотрудничество в экономическом, социальном, культурном плане», - отметил Буцаев.

В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества в сферах промышленности, сельского хозяйства, технологий строительства, туризма и спорта.

Стороны договорились о разработке совместного протокола, согласно которому в дальнейшем будет строиться работа по приоритетным направлениям. Также обсуждался вопрос проведения презентаций для японских инвесторов в рамках ПМЭФ-2018.

«Делегация нашей префектуры и бизнесмены с удовольствием приняли участие в роуд-шоу Московской области в Токио. У нас развивается активное сотрудничество в медицинской сфере, заключено соглашение о сотрудничестве с МОНИКИ. Мы готовы работать и в других сферах, готовы к совместным достижениям», - подчеркнул Ясухиро Цудзи.