РИАМО - 9 фев. Главным тренером подмосковного футбольного клуба «Химки» назначен Юрий Красножан, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

На этом посту 54-летний специалист сменил Александра Ирхина, который руководил подмосковным клубом с сентября прошлого года.

«Химки – флагман подмосковного футбола. В последнее время мы были не удовлетворены результатами, подготовкой футболистов и инфраструктурой клуба. Я благодарен Юрию Красножану, что он стал частью нашей команды. Вся прелесть этого специалиста в том, что он брался за те футбольные проекты, где нужно было не только тренировать, но и заниматься развитием», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Красножан ранее уже работал в России с рядом команд, среди которых были «Спартак-Нальчик», «Локомотив», «Анжи», «Кубань» и «Терек» (ныне — «Ахмат»). Под его руководством «Спартак-Нальчик» вышел в Премьер-лигу.

«Задача Юрия Анатольевича будет заключаться в просмотре футболистов Московской области для последующего отбора их в футбольную школу «Химок». Мы хотим, чтобы «Химки» представляли выходцы из подмосковного футбола. Для этого созданы все условия», - заключил министр.

«Химки» после 25 туров чемпионата Футбольной национальной лиги (ФНЛ) занимают с 30 очками 13-е место в турнирной таблице, в 4 очках от «зоны вылета».