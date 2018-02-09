РИАМО - 9 фев. В Москве в 2017 году эксперты обнаружили радиоактивный цезий в 40 партиях продуктов общим весом более 550 килограммов, при этом почти три четверти составляла радиоактивная черника, также радионуклиды нашли в грибах и клюкве, сообщила РИАМО в пятницу заместитель председателя комитета ветеринарии столицы Елена Авдеева.

«В 2017 году радиологическим отделом городской ветеринарной лаборатории было подтверждено превышение содержания радионуклида цезия-137 (Cs-137) в 40 партиях продукции общим весом 552,7 килограммов», - сказала Авдеева.

Она добавила, что радионуклиды были обнаружены в 32 партиях черники общим весом более 406 килограммов, в семи партиях грибов, общий вес которых превышал 137 килограммов, а также в одной партии клюквы. Чаще всего радионуклиды выявлялись в продукции из Белоруссии и Владимирской области.

«Стоит отметить, что ягоды и грибы не сопровождаются ветеринарными сопроводительными документами, в связи с чем происхождение данной продукции записывается со слов владельцев», - добавила Авдеева.

Она подчеркнула, что комитет ветеринарии города Москвы настоятельно не рекомендует приобретать продукцию в местах несанкционированной торговли из-за отсутствия соответствующего ветеринарного контроля за реализуемой продукцией.

«Покупатель вправе потребовать от продавца заключение о реализации продукции установленного образца, выданное государственной лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы, и тем самым удостовериться, что данная продукция прошла необходимые исследования и является безопасной», - подчеркнула Авдеева.

По ее словам, в 2018 году пока еще не было зафиксировано ни одного случая превышения содержания радионуклидов в продуктах.