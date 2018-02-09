РИАМО - 9 фев. Заключение о соответствии (ЗОС) построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации выдано детскому саду в Одинцове, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«После завершения итоговой проверки детскому саду, расположенному в микрорайоне Отрадное в городе Одинцово, выдано заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации. Застройщиком объекта выступает ООО «РАПО», - говорится в сообщении.

По словам начальника Главгосстройнадзора Подмосковья Руслана Тагиева, детское дошкольное учреждение готово к вводу в эксплуатацию. Детский сад рассчитан на 280 мест.

В трехэтажном здании площадью 5,6 тысячи квадратных метров разместились 12 групповых ячеек с игровыми комнатами и спальнями, бассейн, музыкальный и физкультурный залы, пищеблок, медицинские и методические кабинеты, вспомогательные помещения.

На территории обустроены прогулочные площадки с теневыми навесами и две спортивных площадки, выполнено озеленение. В проекте также учтены требования комфортного доступа маломобильной категории граждан.