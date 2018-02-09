РИАМО - 9 фев. Центр организации дорожного движения рекомендует автомобилистам Москвы выезжать из города после 21:00 или пользоваться общественным транспортом из-за загруженности движения, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «ЦОДД».

Коммунальные службы продолжают активную уборку. Местами на проезжей части еще остался снег – там будет сложно проехать. Например, на улице Сущевский вал, Нижняя Масловка, проспекте Мира, Алтуфьевском шоссе, улице Обручева. Ожидается увеличение загруженности дорог в вечерний час пик. Вместе с тем, сегодня ожидается большой поток автомобилей на вылетных магистралях по направлению в область.

«ЦОДД просит автомобилистов выбирать время выезда из города вечером. Комфортное время выезда по вылетным магистралям в сторону области – после 21 часа», - говорится в сообщении.

Автомобилистам рекомендуют до 20:00 пользоваться общественным транспортом для того, чтобы спрогнозировать время своей поездки.

На Московский регион 3-4 февраля обрушился небывалый за последние 100 лет снегопад, при этом выпало более 116% от февральской нормы осадков.