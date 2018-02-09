РИАМО – 9 фев. Российские спортсмены прошли под олимпийским флагом на церемонии открытия Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане, передает в пятницу Газета.ru.

Команда получила 55-й порядковый номер на параде сборных, появившись на стадионе между командами Австрии и Узбекистана.

В церемонии открытия приняли участие 80 россиян. Всего страну на играх представят 168 спортсменов.

Зимние Олимпийские игры 2018 года будут проходить в южнокорейском городе Пхенчхан до 25 февраля. Международный олимпийский комитет 5 декабря отстранил сборную России от участия в зимних Олимпийских играх. Согласно решению МОК, спортсмены, доказавшие, что не применяли допинг, могут соревноваться под нейтральным флагом и в специальном статусе «Олимпийские атлеты из России».