РИАМО (БАЛАШИХА) – 9 фев. Более 25 тысяч кубических метров снега вывезли коммунальные и дорожные службы с территории Балашихи с 3 по 8 февраля, сообщил в пятницу глава городского округа Сергей Юров.

«У коммунальных и дорожных служб города стояла задача до 9 февраля полностью ликвидировать последствия сильнейшего за все метеонаблюдения снегопада, который прошел в минувшие выходные. С 3 по 8 февраля с территории Балашихи было вывезено более 25 тысяч кубических метров снега», – сказал Юров.

Он добавил, что улицы города обрабатываются песко-соляной смесью и реагентами. Городские службы Балашихи в ежедневном режиме отчитываются о проделанной работе по уборке снега в мессенджере Telegram.

По данным Балашихинского информагентства, 2 и 3 февраля в Москве и Подмосковье выпало более 100% месячной нормы осадков. Дорожные и коммунальные службы Балашихи, участвовавшие в ликвидации последствий снегопада, работали в круглосуточном режиме.